"قبل نفاد الوقت بساعات".. استمرار المفاوضات الحاسمة بين واشنطن وطهران

أفادت وكالة "رويتز"، يوم الثلاثاء، باستمرار الجهود لتسهيل اجراء محادثات بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران.

ونقلت الوكالة عن مصدرين باكستانيين مطلعين قولهما، إن "الجهود تأتي في الوقت الذي يشتد ‌فيه ⁠القصف على إيران ويقترب الموعد النهائي الذي ⁠حدده لها الرئيس الأميركي دونالد ⁠ترمب لإبرام اتفاق".

ووفق تقديرات عسكرية، بدأت الولايات المتحدة بالفعل تحركات ميدانية تشير إلى احتمال تنفيذ ضربات واسعة، شملت نشر قاذفات استراتيجية وتحريك صواريخ بعيدة المدى، إضافة إلى فرض قيود على التصوير الجوي.

وتشير هذه التحركات إلى احتمال تنفيذ "عملية جوية محدودة لكنها واسعة جغرافياً"، تستهدف إضعاف البنية التحتية الإيرانية دون الانجرار إلى حرب شاملة.

ورغم التصعيد، ما تزال الجهود الدبلوماسية حاضرة، حيث كشفت وكالة "رويترز" للأنباء عن مبادرة تقودها باكستان، تتضمن خطة من مرحلتين تشمل وقفاً فورياً لإطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز، ثم التوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة تتراوح بين 15 و20 يوماً.

وبدأت مؤشرات الاستعداد لسيناريوهات أسوأ تبرز في الداخل الإيراني، حيث أعلنت السلطات في مدينة مشهد إيقاف حركة القطارات بالكامل، عقب تحذيرات إسرائيلية من استهداف محتمل للبنى التحتية للنقل.

كما أقدمت طهران على نشر منظومات دفاع جوي حول العاصمة، في خطوة يراها خبراء مؤشراً واضحاً على توقع ضربات جديدة.

ولم تقتصر تداعيات التصعيد على الداخل الإيراني، إذ امتد تأثيره إلى الإقليم، حيث أصدرت إسرائيل تعليمات لسكانها باستخدام الملاجئ، في ظل تقديرات برد إيراني محتمل، تزامناً مع سقوط صواريخ إيرانية على مدينة حيفا، ما أسفر عن مقتل شخصين، في حين تحدثت تقارير عن استهدافات طالت الإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.