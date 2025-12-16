قائمة بأسماء "مناطق الخطر".. بريطانيا تصدر تحذيراً عاجلاً من السفر للبنان

شفق نيوز- لندن/ بيروت

شددت وزارة الخارجية البريطانية، مساء الثلاثاء، تحذيراتها بشأن السفر إلى لبنان، داعية إلى تجنب مناطق واسعة "كلياً" وحصر التنقل في مناطق أخرى بالضرورة القصوى فقط.

وبحسب إرشادات سفر عاجلة من الوزارة، أوصت بعدم السفر إطلاقاً إلى مناطق تشمل أجزاء من بيروت وضواحيها الجنوبية كالتالي:

طريق الجديدة، الغبيري، الشياح، حارة حريك، برج البراجنة، المريجة، الليلكي، ومناطق أخرى غرب بوليفارد كميل شمعون (باستثناء الطريق 51 من وسط بيروت إلى المطار وما بعده).

الجنوب والنبطية: المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني (بما في ذلك صور والرشيدية والناقورة)، ومحافظة النبطية بالكامل، وقضاء جزين.

البقاع: المناطق الواقعة شرق طريق راشيا - مرجعيون (بما في ذلك الخيام، حاصبيا، راشيا، المصنع، عنجر، رياق).

بعلبك - الهرمل: مناطق محددة شرق وشمال الطرق السريعة الرئيسية.

الشمال: مدينة طرابلس بالكامل.

عكار: محافظة عكار بالكامل.

مخيمات اللاجئين: جميع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الـ 12.

مناطق تنصح بريطانيا بعدم السفر إليها إلا للضرورة القصوى

تشمل أجزاء من جبل لبنان جنوب خط طريق محدد في الإرشادات، ومناطق جنوبية أخرى شمال نهر الليطاني، وأجزاء إضافية من البقاع وبعلبك الهرمل، ومناطق محددة في شمال لبنان خارج طرابلس.

وقالت الوزارة إن البيئة الأمنية لا تزال “غير متوقعة” رغم سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله” منذ 27 نوفمبر 2024، مشيرة إلى استمرار الغارات والضربات المدفعية في مناطق لبنانية بينها الجنوب وقرب الحدود الإسرائيلية والسورية، والنبطية والبقاع شمال الليطاني، مع عدم استبعاد ضربات في مناطق أخرى بما فيها الضواحي الجنوبية لبيروت.

وأضافت أن الطرق ومسارات الخروج قد تتعطل أو تُغلق في وقت قصير، محذرة من عدم الاعتماد على قدرة بريطانيا على إجلاء المسافرين في حالات الطوارئ.