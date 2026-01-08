قائد قوات "قسد" يحذر من تكرار سيناريو الساحل والسويداء في حلب

شفق نيوز- حلب

حذّر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، اليوم الخميس، من تكرار سيناريو الساحل السوري والسويداء في مدينة حلب، على خلفية ما وصفه بفرض حلول أحادية الجانب والاستمرار في نهج القتال ولغة الحرب.

وقال عبدي في بيان له ورد وكالة شفق نيوز، إن "‏الاستمرار في نهج القتال ولغة الحرب لفرض حلول أحادية الجانب أمر غير مقبول، وقد أدى في السابق إلى مجازر ارتقت إلى جرائم حرب في الساحل السوري والسويداء".

وأضاف، ‏إن "نشر الدبابات والمدفعية في أحياء مدينة حلب، وقصف المدنيين العزّل وتهجيرهم، ومحاولات اقتحام الأحياء الكوردية أثناء عملية التفاوض، يقوّض فرص الوصول إلى تفاهمات، ويهيّئ الظروف لتغييرات ديمغرافية خطيرة، كما يعرّض المدنيين العالقين في الحيَّين لخطر المجازر".

وأكد عبدي أنه يعمل منذ أيام مع جميع الأطراف "من أجل وقف هذه الهجمات، مع وقوفنا إلى جانب أهلنا في الشيخ مقصود والأشرفية".

ونفت قوى الأمن الداخلي "الأسايش" في مدينة حلب السورية، في وقت سابق اليوم الخميس، طلبها ممار آمنية للخروج من أحياء المدينة على خلفية التوتر بينها وبين قوات الحكومة السورية.

وكانت هيئة العمليات في الجيش السوري، أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس، فرض حظر تجوّل في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بمدينة حلب، بالتزامن مع فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين الراغبين بالمغادرة من مناطق التصعيد، محذراً قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من استهداف النازحين أثناء الخروج.

ويأتي هذا التطور في ظل اشتباكات متكررة شهدتها مدينة حلب ومحيط حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، وسط تبادل للاتهامات بين الحكومة السورية و(قسد) بشأن خروقات للاتفاقات الموقعة بين الجانبين.