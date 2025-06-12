قاآني يتهكم على ترامب ويتحدى: لا أحد يجرؤ على شن حرب ضدنا

شفق نيوز/ قال قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، يوم الخميس، إن لا أحد "يجرؤ" على شن حرب ضد إيران، متهكماً بذلك على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال قاآني في كلمة تابعتها وكالة شفق نيوز "لسنا بصدد خوض أي حرب لكن لا أحد يجرؤ على شنّ حرب ضدنا. وضعف إيران والمقاومة هو مجرد حلم".

واعتبر قاآني أن "رد الرئيس الأميركي على اليمن عبر منصة (إكس) الذي قال فيه: إذا لم تطلقوا الصواريخ فلن نطلق الصواريخ أيضاً، كان فضيحة للأميركيين".

وتابع "على الجميع أن يعلم أن إيران تفاوض اليوم من مبدأ الحكمة والتدبير، وعلى عكس ما سبق فإن البلاد اليوم غير مرهونة للمفاوضات".

وأكد أن "التطور الذي حققه القطاع العسكري في إيران خلال الأشهر الستة الماضية مدهش جداً"، محذراً بالقول "الكيان الصهیوني الذي يزعم أنه أقوى جيش في المنطقة ومن خلفه الولايات المتحدة والناتو لم يتمكنوا من التغلب على المقاومة رغم حربه ضد حزب الله لمدة 66 يوماً".

يأتي ذلك على خلفية التصعيد الأمني بين الولايات المتحدة وإيران وتبادل التهديدات بتوجيه ضربات عسكرية بعدما لم تصل المفاوضات على الملف النووي الإيراني إلى اتفاق بين الطرفين.

ومساء يوم أمس الأربعاء، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر عراقية وأميركية أن واشنطن قررت إخلاء دبلوماسييها وموظفيها من السفارة الأميركية في بغداد وعدد من الدول الخليجية.