قائد عسكري قطري يؤكد إصابة صاروخ إيراني قاعدة العديد

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس الأركان القطري للعمليات المشتركة، اللواء الركن شايق مسفر الهاجري، مساء اليوم الاثنين، أن قاعدة العديد العسكري تعرضت لإصابة محدودة من أحد الصواريخ الإيرانية.

وقال الهاجري خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إنه "كانت لدينا معلومات مسبقة عن إمكانية تعرض قاعدة العديد لقصف إيراني ولذلك تم اتخاذ الاحتياطات كافة مسبقاً".

وأضاف "تم إطلاق سبعة صواريخ من شمال إيران وما أي وصلت إلى الأجواء القطرية حتى تم إسقاطها في البحر قبل وصولها إلى البر القطري".

وتابع الهاجري ،بعد ذلك تم إطلاق 12 صاروخاً إيرانياً وجرى إسقاطها في البحر وبعضها انفجرت على الأراضي القطري، باستثناء صاروخ واحد أصاب قاعدة العديد إلا أنه لم يخلف آثاراً تذكر"، مؤكداً أن "الأمور عادت إلى طبيعتها وليس هناك أية مخاوف أمنية".