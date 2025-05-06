قائد عسكري "حوثي" ينفي لشفق نيوز تصريحات ترامب: لم نتفاوض معهم

شفق نيوز/ نفى قائد عسكري "حوثي" رفيع المستوى، مساء اليوم الثلاثاء، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أعلان جماعة "أنصار الله" الحوثيين وقف الهجمات على السفن و"الاستسلام" للولايات المتحدة.

وقال مساعد مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليمنية في العاصمة صنعاء، العميد الركن عابد محمد الثور، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن تصريحات ترامب "غير صحيحة وليس لدينا أي قناة للتفاوض أو التحاور".

وأضاف "وما يشاع بأننا أبلغنا الأمريكان أننا نريد إيقاف الحرب فهذا كذب وترامب يحاول أن يقلل من قدرة اليمن العسكرية، وأن الضربات الإسرائيلية والأمريكية قد أخافتنا".

وتوعد القائد العسكري "الرد اليمني سيكون أنسب رد على ترامب وإسرائيل".

وفي وقت سابق مساء اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحوثيين في اليمن "استسلموا" للولايات المتحدة، ويقولون إنهم لن يهاجموا السفن وأن واشنطن ستوقف الضربات، بحسب موقع "روسيا اليوم عربية".

وأضاف "الحوثيون قالوا البارحة إنهم لم يعودوا يريدون القتال وهذه أخبار جيدة، سنتوقف فوراً عن الضربات الجوية في اليمن، أقبل كلمة الحوثيين بأنهم سيوقفون هجماتهم وقررنا وقف قصفنا بشكل فوري".