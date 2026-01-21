قائد "سنتكوم" يؤكد ضرورة التزام دمشق بالهدنة مع "قسد" ودعم نقل "الدواعش" للعراق

شفق نيوز- متابعة

أكد قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الأميرال براد كوبر، مساء اليوم الأربعاء، على ضرورة التزام الحكومة السورية بالهدنة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وكذلك دعم عملية نقل معتقلي تنظيم "داعش" إلى الأراضي العراقية.

وذكرت "سنتكوم" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن كوبر أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ناقشا خلاله أهمية التزام القوات الحكومية السورية بوقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية، ودعم عملية النقل المنسقة لمعتقلي تنظيم "داعش" من سوريا إلى العراق.

وأطلع كوبر، بحسب البيان، الرئيس السوري على خطة القيادة المركزية الأميركية لنقل ما يصل إلى 7000 معتقل بشكل منظم وآمن، معرباً عن توقعاته من القوات السورية، وكذلك جميع القوات الأخرى، بتجنب أي أعمال قد تعرقل هذه العملية.

كما أكد الطرفان مجدداً التزامهما القوي والمستمر بهزيمة تنظيم "داعش" نهائياً في سوريا، وأن "منع عودة داعش في سوريا يجعل أمريكا والمنطقة والعالم أكثر أماناً".