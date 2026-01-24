قائد سنتكوم يصل إسرائيل وسط سيناريوهات تصعيد مع إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

وصل قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" براد كوبر، يوم السبت، إلى إسرائيل عقب زيارة رئيس الموساد، ديفيد برنيع، إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن "زيارة قائد (سنتكوم) تأتي للتنسيق في حال وقوع هجوم محتمل على إيران".

وأضافت أن "كوبر سيلتقي مسؤولين رفيعي المستوى إلى جانب رؤساء الأجهزة الأمنية".

يأتي ذلك فيما علقت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى دول الشرق الأوسط وعبرها، حيث تثير التوترات بين الولايات المتحدة وإيران مخاوف من حدوث اضطرابات أوسع نطاقا.

وحذر مسؤول إيراني رفيع المستوى، مساء أمس الجمعة، من أن بلاده ستتعامل مع أي هجوم على أنه حرب شاملة، قائلا: "سنرد بأشد الطرق".

وفي الأيام الأخيرة، أفادت وسائل تقارير إعلامية بتعزيز تواجد القوات الأميركية في المنطقة، بما في ذلك حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أبراهام لينكولن".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق، أن أسطولا حربيا ضخما يتحرك باتجاه منطقة الشرق الأوسط، يضم حاملة طائرات وعددا من المدمرات.

وتابع: "لدينا الكثير من السفن المتجهة إلى هناك، وسنرى ما سيحدث.. أفضّل ألا يحدث شيء".

وأوضح مسؤول إيراني: "نأمل ألا يكون هذا الحشد العسكري يهدف إلى صراع حقيقي، لكن جيشنا مستعد لأسوأ السيناريوهات".