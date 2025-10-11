قائد "سنتكوم" من غزة: لن ننشر قوات أميركية وسننسق لدعم الاستقرار

شفق نيوز– غزة

أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الأدميرال براد كوبر، يوم السبت، أنه زار غزة لمناقشة إرساء الاستقرار في مرحلة ما بعد الحرب، مؤكداً أن واشنطن لن تنشر قوات أميركية في القطاع.

وكتب الأدميرال على منصة "إكس" أنه عاد لتوه من زيارة لغزة، حيث بحث إنشاء "مركز تنسيق مدني وعسكري" تقوده القيادة المركزية بهدف "دعم إرساء الاستقرار إثر النزاع".

جاء ذلك في الوقت الذي زار فيه المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وكوبر، موقعاً لقوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، للتأكد من انسحابه إلى "الخط الأصفر" وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقالت قناة "فوكس نيوز" الأميركية إن "المبعوث ويتكوف برفقة كوبر وصلا إلى قطاع غزة مع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، وتحديداً إلى موقع لقوات الجيش الإسرائيلي في غزة؛ للتأكد من اكتمال الانسحاب للخطوط المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكر قائد القيادة الوسطى الأميركية براد كوبر، أنه "عاد من غزة لبدء إنشاء مركز تنسيق أنشطة دعم الاستقرار بعد وقف إطلاق النار في القطاع".

وأضاف في بيان له: "استجاب جنود الجيش الأميركي لنداء إحلال السلام في الشرق الأوسط، دعماً لتوجيهات القائد العام في هذه اللحظة التاريخية".

وتابع: "سيتحقق هذا الجهد الكبير دون وجود عسكري أميركي على الأرض في غزة".