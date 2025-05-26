قائد الجيش الإيراني: إسرائيل تدرك عجزها عن المواجهة المباشرة ولا نستبعد الحماقات

شفق نيوز/ أكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبدالرحيم موسوي، يوم الاثنين، أن إسرائيل تدرك أنها "عاجزة" عن تحمل تبعات المواجهة المباشرة مع الجمهورية الإسلامية، فيما لم يستبعد قيام الأخيرة بما أسماه "الحماقات".

وقال اللواء موسوي في تصريح أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "الكيان الصهيوني أضعف من أن يطال عظمة إيران، في حين أن قوة الجمهورية الإسلامية قادرة على إدخال هذا الكيان وداعميه في أزمات خطيرة".

وأضاف اللواء موسوي: "من الواضح أن قادة ذلك الكيان يدركون جيدًا أنهم عاجزون عن تحمّل تبعات مواجهة مباشرة معنا، فهم لا يملكون القدرة على الصمود أمام التحديات التي قد نواجههم بها. ومع ذلك، طالما أن من يتولون الحكم هناك اليوم هم قتلة أطفال ومتهورون، فإن ارتكاب الحماقات يبقى أمرًا متوقعًا في أي لحظة".

وتابع قائلاً: "إذا كانوا متعجلين لتلقي وعد صادق جديد، فنحن جاهزون تماماً لتوجيه الضربة المستحقة، وسنستوفي منهم الحساب العالق أيضاً".