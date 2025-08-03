قائد الجيش الإيراني: المسيرات والصواريخ جاهزة والتهديد مستمر

شفق نيوز- طهران

أكد قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، يوم الأحد، أن القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة للجمهورية الإسلامية لا تزال قائمة وجاهزة للعمل، مشددًا على أن التهديدات لم تنتهِ بعد، ولا يجوز الاستهانة بالعدو.

وقال حاتمي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، إن "القدرات الصاروخية والمسيّرة جاهزة لأي عملية"، لافتًا إلى أن "الهجمات استمرت حتى اللحظة الأخيرة قبل فرض وقف إطلاق النار على العدو".

وأضاف أن "معارضة الاستكبار العالمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية تعود إلى التزامها الديني والوطني وسعيها نحو بلوغ قمم العلم"، مشددًا على أن التهديد ما زال قائمًا، ولا يُعد منتهيًا.

واندلعت حرب الأيام الـ12 بين إيران وإسرائيل في 15 يوليو/ تموز 2025، تخللتها ضربات صاروخية وهجمات بمسيّرات استهدفت مواقع عسكرية وبُنى تحتية بين الجانبين، قبل أن تنتهي في 27 يوليو/ تموز بوقف إطلاق نار بوساطة دولية.