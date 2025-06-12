قائد البحرية الإيرانية: نستعد للحرب بالذكاء الاصطناعي

شفق نيوز/ أكد قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، أن بلاده تخوض اليوم "حرباً مركبة" تتطلب تعزيز القدرات في الحرب الناعمة والعمليات المعرفية إلى جانب تطوير القدرات العسكرية التقليدية.

وقال إيراني، خلال زيارته إلى أسطول الشمال والمنطقة البحرية الرابعة في لقاء مع قادة ومنتسبي الوحدة، إن "أحد أسلحة العدو اليوم هو استغلال الأزمات الاجتماعية والثقافية. علينا أن نكون يقظين أمام هذه التهديدات ونعمل على معالجة نقاط ضعفنا، لأن الردع الفعّال يتحقق عبر الوعي المستمر والابتكار الاستراتيجي".

وأضاف: "ابتكاراتنا، إلى جانب قدراتنا تحت السطح، وأنظمة الطائرات غير المأهولة، والإنجازات في مجال الاستخبارات، تشكّل مصدر قلق كبير للأعداء".

وشدد على أن "إيران تخوض اليوم حرباً مركبة، ولهذا يجب أن نكون نشطين أيضاً في مجال الحرب الناعمة والعمليات المعرفية، ونعمل على تعزيز قدراتنا البرمجية بالتوازي مع تطوير قدراتنا الصلبة".

وأشار قائد البحرية إلى أن لدى إيران "إمكانات كبيرة" في مجالات الذكاء الاصطناعي والدفاع المدني، والتي يمكن استثمارها ليس فقط لتحقيق الردع، بل أيضاً لإرباك العدو ودفعه إلى اتخاذ قرارات مشوشة.

وفي ختام تصريحاته، قال إيراني: "المكانة التي تحتلها اليوم القوة البحرية للجيش الإيراني هي ثمرة جهود منتسبيها على مدار الساعة. كما أن اهتمام قائد الثورة الإسلامية الخاص بالقوة البحرية كقوة حيوية وحاسمة يزيد من مسؤوليتنا ويحفزنا على مواصلة التطوير."