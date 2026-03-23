قاليباف ينفي إجراء محادثات مع واشنطن: أخبار مزيفة للتلاعب بأسواق النفط والمال

شفق نيوز- طهران

نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، مساء اليوم الاثنين، إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، واصفاً هذه التقارير بأنها أخبار مزيفة مصممة للتلاعب بالأسواق المالية والنفطية.

وكتب قاليباف في حسابه في منصة "أكس" وتابعته وكالة شفق نيوز، قائلاً: "لم تُعقد أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، وتُستخدم الأخبار المزيفة للتلاعب بالأسواق المالية وأسواق النفط والهروب من المأزق الذي تتورط فيه الولايات المتحدة وإسرائيل".

يأتي هذا التصريح بعد أن أخبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الصحفيين أن مبعوثيه عقدوا محادثات مع مسؤول كبير في القيادة الإيرانية، وادعى أن الأطراف متفقة على العديد من النقاط. وتراجع ترمب عن تهديده بضرب محطات الطاقة الإيرانية يوم الاثنين، مشيراً إلى مفاوضات مثمرة.

وقال مسؤول إسرائيلي لموقع "أكسيوس" إن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، كانا يتحدثان مع قاليباف. ولم يذكر ترمب اسم المحاور الإيراني، قائلاً إنه لا يريد أن يتسبب في مقتله.

وكتب قاليباف أن الشعب الإيراني يطالب بالعقاب الكامل للمعتدين وأن جميع المسؤولين يقفون بحزم وراء قائدهم وشعبهم حتى تحقيق هذا الهدف.

