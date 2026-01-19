قاليباف يعدّ الاحتجاجات امتداداً لحرب إسرائيل على إيران وبأسلوب "البيجر"

شفق نيوز- طهران

اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، يوم الاثنين، إن "الفتنة الأخيرة" تمثل استمراراً لحرب إسرائيل على إيران، مؤكداً أن بلاده تمكنت من هزيمتها، وذلك في إشارة إلى الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ أواخر شهر كانون الأول الماضي.

وقال قاليباف، في كلمته خلال جلسة البرلمان اليوم، أن ما شهدته إيران يومي الخميس والجمعة كان "حرباً إرهابية على طريقة داعش وبهدف مشابه لعملية أجهزة النداء (البيجر) في لبنان"، مضيفاً أن "الفتنة الأخيرة كانت امتداداً لحرب الأيام الاثني عشر".

وأشار في الجلسة العلنية إلى أن قائد الثورة "بشجاعته التي تشبه شجاعة الإمام وعدم خوفه من تهديدات رئيس الولايات المتحدة غير المحترم"، حدّد تكليف صانعي القرار في البلاد، وفصل صفّ المحتجّين عن المشاغبين، ومنع حدوث خلل في منظومة الحسابات.

وأكد قاليباف أن "إيران هي أخطر نقطة في العالم بالنسبة للإرهابيين والخونة"، مشيراً إلى أن الشرطة والبسيج والحرس الثوري "قُطّعوا إرباً إرباً وأُحرقوا وتقطّعت أجسادهم، لكنهم أعْمَوا عين الفتنة".

ورأى أن "هزيمة العدو في هذه الفتنة الأميركية الاسرائيلية أظهرت مرة أخرى أن إيران، بهذه القيادة الشجاعة والحكيمة وبهذا الشعب الواعي والحاضر في الميدان، هي أخطر نقطة في العالم بالنسبة للإرهابيين والخونة"، معتبراً أن ذلك "أجبر رئيس الولايات المتحدة على ردود أفعال متناقضة وصادرة عن غضب".

واندلعت الاحتجاجات في إيران أواخر كانون الأول 2025 على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، قبل أن تتوسع سريعاً إلى مطالب سياسية وانتقادات للسلطات، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تنفيذ حملة واسعة شملت اعتقالات وانقطاعات للإنترنت وتشديداً للإجراءات في عدد من المدن.

وكانت منظمة "هرانا" الحقوقية قد أعلنت، اليوم الاثنين، مقتل ما لا يقل عن 3919 شخصاً خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة في إيران، محذّرة من أن الحصيلة قد تكون أعلى بكثير، مع وجود آلاف الحالات قيد التحقق.

وأفادت المنظمة أيضاً، بتسجيل أكثر من 2100 مصاب بجروح خطيرة واعتقال نحو 24 ألف شخص، وسط تقارير عن انقطاع واسع للإنترنت وضغوط على عائلات الضحايا.

وفي حين لم تعلن السلطات الإيرانية حصيلة رسمية، قدّرت وكالة "رويترز" عدد القتلى بنحو 5 آلاف شخص، بينما قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن الضحايا بلغوا "عدة آلاف"، متهماً الولايات المتحدة بالمسؤولية عن الأحداث.