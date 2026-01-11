قاليباف: إيران تواجه إسرائيل وأميركا على عدة جبهات

شفق نيوز- طهران

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، محمد باقر قاليباف، يوم الأحد، بأن بلاده تخوض حالياً "حرباً شاملة" مع ما وصفه بـ"العدو الصهيوني والولايات المتحدة" على اربع جبهات.

وأفادت وكالة 'تسنيم" الدولية للأنباء، بأن "قاليباف، وخلال اجتماع مجلس الشورى الإسلامي، وصف المرحلة الراهنة بالحساسة جداً"، مؤكداً ضرورة "إدراك مؤامرات الأعداء بدقة عالية".

وقال قاليباف في كلمته: "نحن اليوم نخوض حرباً في أربع جبهات اقتصادية ومعرفية وعسكرية وإرهابية مع العدو الصهيوني وأميركا في آن واحد"، مشدداً على أن "الحرب الاقتصادية والمعرفية والنفسية بدأت منذ سنوات طويلة، لكنها ازدادت في الآونة الأخيرة تعقيداً وصعوبة".

وفي سياق متصل، حذر قاليباف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن أي "هجوم على إيران سيقابل برد يستهدف إسرائيل والقواعد العسكرية الأميركية في المنطقة"، معتبراً إياها "أهدافاً مشروعة".

وأشارت مصادر إلى أن "إسرائيل تعيش حالة تأهب قصوى تحسباً لتدخل أميركي محتمل لدعم الاحتجاجات الجارية في عدد من المدن الإيرانية".

من جهة أخرى، أفادت تقارير لوكالة تسنيم الإيرانية، بأن ليلتي السبت والأحد شهدتا هدوءاً نسبياً، بعد ليلتين من أعمال شغب.

وذكرت الوكالة أنه رغم الدعوات التي أطلقتها جهات وصفتها بـ"الإرهابية" ووسائل إعلام ناطقة بالفارسية مرتبطة بإسرائيل والغرب، لحشد المواطنين في الشوارع عند الساعة السادسة مساء الأحد، إلا أن وعي ويقظة الشعب الإيراني أفشلا تلك الدعوات، ولم تسجل تجمعات واسعة أو أعمال شغب كبيرة".

وأضافت أن "القوات الأمنية نجحت في تطويق التحركات المشبوهة لمثيري الشغب في المدن التي شهدت اضطرابات خلال ليلتي الخميس والجمعة".

كما شهدت معظم المحافظات الإيرانية، أمس السبت، مظاهرات مؤيدة للثورة الإسلامية والنظام، إضافة إلى تجمعات شعبية في المساجد، تنديداً للأعمال الإرهابية التي استهدفت الممتلكات العامة ودور العبادة خلال الأيام الماضية.