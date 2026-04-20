قاليباف يحذر من "ألاعيب ورقية" في الأسواق العالمية

شفق نيوز- طهران

حذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، يوم الاثنين، المتعاملين في الأسواق المالية من التأثر بما وصفه بـ"الألاعيب الورقية" المرتبطة بالسياسات الأميركية، مؤكداً أن الأسعار الحقيقية هي المعيار الأساس في تقييم الأسواق.

وقال قاليباف في سلسلة منشورات عبر منصة إكس، إن "ما يعرف بسعر النفط الرقمي (الورقي) يتم تحديده وفق أجواء السوق، إلى جانب سندات الضمان"، معتبراً أن كلاهما "بيوت خاوية لا يمكن الوثوق بها".

وأوضح أن "المعيار الحقيقي يكمن في سعر النفط الفعلي، أي السعر الذي يتم على أساسه بيع وشراء النفط وفق معاملات واقعية"، مشيراً إلى "وجود مؤشر يكشف الفارق بين الأسعار الحقيقية والورقية في سوق النفط".

وأضاف أن "هذا المؤشر يساعد في كشف حجم التلاعب في أسعار النفط الرقمية، بخلاف سندات الضمان التي، تفتقر إلى مرجع حقيقي وتعتمد على تقديرات غير ملموسة".

ودعا قاليباف، المتداولين إلى "التركيز على المؤشرات الواقعية في السوق وعدم الانجرار وراء التقلبات المرتبطة بالتسعير الورقي".