قاليباف: واشنطن مطالبة بإثبات قدرتها على كسب ثقة طهران

شفق نيوز- طهران

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، يوم الأحد، أن بلاده دخلت المفاوضات بـ"حسن نية"، لكنها لا تزال تفتقر إلى الثقة بالطرف المقابل، في إشارة إلى المحادثات مع الولايات المتحدة.

وقال قاليباف، إن "الوفد الإيراني قدم مبادرات متقدمة خلال جولات التفاوض، إلا أن الطرف الآخر لم يتمكن من كسب الثقة في هذه الجولة".

وأضاف أن "الولايات المتحدة باتت تدرك منطق إيران ومبادئها"، مشيراً إلى أن "الوقت حان لتقرر ما إذا كانت قادرة على كسب ثقة طهران أم لا".

وأكد قاليباف أن "إيران لن تتوقف لحظة عن السعي لتثبيت إنجازات الأربعين يوماً من الدفاع الوطني"، مشيداً في الوقت نفسه بـ"جهود باكستان في تسهيل المفاوضات، وموجهاً التحية للشعب الباكستاني".

واختتم بالقول إن "إيران جسد واحد يضم 90 مليون روح"، موجهاً الشكر لمن وصفهم بأبناء الشعب الداعمين"، معبراً في الوقت ذاته عن تقديره لجهود الوفد المفاوض، قائلاً: "جزاكم الله خيراً، وعاشت إيران حرة أبية".