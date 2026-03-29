قاليباف: واشنطن ترسل رسائل تفاوض وتخطط لهجوم بري

شفق نيوز- طهران

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، يوم الأحد، إن "العدو"، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية، يرسل رسائل تفاوض وحوار بشكل علني، بينما يخطط في الخفاء لتنفيذ هجوم بري، في ظل استمرار الحرب الجارية.

ونقلت وكالة "تسنيم" الايرانية للأنباء، عن قاليباف، في كلمة بمناسبة مرور ثلاثين يوماً على ما وصفه بـ"الدفاع الوطني" للإيرانيين، أن المرحلة الحالية من الحرب "تعد من أكثر مراحلها حساسية"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق أهدافها عبر المسار الدبلوماسي بعد ما لم تحققه عسكرياً.

وذكر أن "تصريحات مختلفة تصدر من مسؤولين أميركيين بشأن التفاوض"، مضيفاً أن واشنطن "تعرض مطالب ضمن قائمة من 15 بنداً وتحاول تحقيقها دبلوماسياً".

وأشار قاليباف إلى أن "العدو يرسل علناً رسائل تفاوض وحوار، وفي الخفاء يخطط لهجوم بري"، معتبراً أن بلاده تتابع هذه التحركات في ظل استمرار العمليات العسكرية.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية مؤخراً، أن إسلام آباد ستستضيف اجتماعاً رباعياً لوزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وباكستان، اليوم الأحد، بهدف تهدئة التوترات بين إيران والولايات المتحدة.