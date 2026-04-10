قاليباف من إسلام آباد: لا نثق بالأميركيين

شفق نيوز- إسلام آباد

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد قاليباف، فجر السبت، من العاصمة الباكستانية، عدم ثقة بلاده بالجانب الأميركي، وذلك قبيل ساعات من انطلاق المفاوضات بين البلدين.

وقال قاليباف في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني، إنه "لدينا حسن نية لكن ليس لدينا ثقة، وتجربتنا في التفاوض مع الأميركيين واجهت دائماً الفشل ونقض العهود".

وأضاف "أظهرنا في الحرب أننا مستعدون أيضا في حال أرادوا استخدام التفاوض للخداع بلا طائل، وإذا كان الطرف الأميركي مستعداً لاتفاق حقيقي وإعطاء الشعب الإيراني حقوقه فنحن أيضا مستعدون".

ومن المفترض أن تنطلق اليوم السبت، المفاوضات بين واشنطن وطهران، بعد الهدنة التي بدأت فجر الأربعاء الماضي، حيث توقف إطلاق النار في الحرب التي بدأت في 28 شباط/ فبراير الماضي.

ويترأس نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس وفد واشنطن إلى المفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، رفقة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر.

بينما يترأس وفد طهران محمد باقر قاليباف (رئيس مجلس الشورى الإسلامي)، بالإضافة إلى وزير الخارجية عباس عراقجي، وأمين مجلس الدفاع علي أكبر أحمديان، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي.