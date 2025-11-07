قاليباف مخاطباً الدول الإسلامية: استخدموا القوة في مواجهة إسرائيل

شفق نيوز- طهران

دعا رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، يوم الجمعة، جميع الدول إلى استخدام القوة في مواجهة إسرائيل.

وجاءت تصريحات قاليباف، خلال زيارته باكستان بدعوة من رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية، أياز صادق، حيث قال: "قوتنا تكمن في منطقنا، ولكن عندما لا يكون هناك فهم، يجب مواجهة القوة بالقوة، فهذا الكيان لا يفهم لغة أخرى".

وأضاف: "يجب التركيز على جذور هذا العدوان والنتيجة النهائية لهذه الحرب، لأنها ستكون ذات فائدة كبيرة للأمة الإسلامية، ومن ناحية أخرى، يجب التحدث لساعات حول هذا الموضوع حتى نتمكن من خلال تحليل صحيح أن نظهر الطريق للشباب".

وأوضح قاليباف: "إذا ألقينا نظرة على العقيدة العسكرية للكيان الصهيوني، نجد أن هذا الكيان لم يسمح أبدا بوجود تهديد له، إما أن يقضي عليه في مهده أو لا يترك أي أثر للتهديد، لأنه ادعى ذلك من خلال ما يسمى بالقبة الحديدية"، مبيناً أن "هذا الكيان يقول إن حدودنا لم تكن أبدا عرضة للاختراق، وأي عمل ضد حدودنا سنواجهه برد، هذا هو أساس عمل الكيان".

وأشار رئيس البرلمان الإيراني، إلى أن قطاع غزة أكبر سجن مفتوح في العالم، حيث ما يقرب من مليوني شخص محاصرين بنسبة 100% من قبل إسرائيل.

يذكر أن قاليباف قد قال، في وقت سابق، إنه "خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل كان الجميع، من الولايات المتحدة إلى الكيان الصهيوني، يتوسّلون لتقليل حجم هجماتنا على الكيان الصهيوني وهذه هي آثار ثقافة الاستشهاد".