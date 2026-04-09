إيران: لن نتخلى عن لبنان وانتهاك الهدنة سيكلف ثمناً باهظاً

شفق نيوز- طهران

أكدت قيادات إيرانية، يوم الخميس، أن "محور المقاومة" يُعد جزءا لا يتجزأ من اتفاق وقف إطلاق النار، محذرة من أن أي انتهاك للاتفاق سيقابل بردود قوية، في ظل تصاعد التوترات على الساحة اللبنانية.

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في تدوينة، على (إكس)، إن "لبنان ومحور المقاومة بأكمله، كحلفاء لإيران، يشكلون جزءا لا يتجزأ من وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن "ذلك يندرج ضمن النقطة الأولى من مقترح من 10 بنود".

وأضاف قاليباف أن "رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف شدد علنا على قضية لبنان، ولا مجال للإنكار أو التراجع"، مؤكداً أن "انتهاكات وقف إطلاق النار لها تكاليف واضحة وستواجه بردود قوية"، داعياً إلى "إطفاء النار فورا".

من جانبه، اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في تدوينة على منصة "إكس"، أن "التوغل الإسرائيلي المتجدد في لبنان يعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار الأولي"، واصفاً ذلك بأنه "مؤشر خطير على الخداع وعدم الالتزام بالاتفاقيات المحتملة".

وشدد بزشكيان على أن "استمرار هذه الأعمال سيجعل المفاوضات بلا جدوى"، مؤكداً في الوقت ذاته أن إيران "مستعدة للتدخل ولن تتخلى عن إخوانها اللبنانيين".

وفي وقت سابق اليوم، نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب صحة تقارير تحدثت عن خطة من عشر نقاط للتفاوض مع إيران، واصفاً إياها بـ"التزييف الكامل"، مؤكداً أن القوات الأميركية ستبقى في مواقعها داخل وحول إيران مع تعزيزات عسكرية بانتظار "الامتثال للاتفاق الحقيقي".

ولوّح ترمب بالتصعيد في حال عدم الامتثال، مشيراً إلى أن الجيش الأميركي يستعد لجولة قتال جديدة مع التأكيد على بقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً.

وتناقلت وسائل إعلام دولية وإيرانية مضامين المقترح الإيراني المطروح لوقف الحرب، بانتظار الكشف عن صيغته الرسمية.

وذكرت وسائل الإعلام تلك، أن المقترح يتضمن تعهداً أمريكياً من حيث المبدأ بضمان عدم الاعتداء، واستمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز، والقبول ببرنامج التخصيب، إلى جانب رفع جميع العقوبات الأولية والثانوية وإنهاء قرارات مجلس الأمن ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن دفع تعويضات لإيران وخروج القوات القتالية الأمريكية من المنطقة، ووقف الحرب على جميع الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية.

وفي السياق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن المقترح – الذي نقله وسطاء باكستانيون – يهدف إلى تسوية دائمة للحرب، ويتضمن الرفع الكامل للعقوبات الدولية وتقديم ضمان رسمي بعدم تعرض إيران لهجمات مستقبلية، إضافة إلى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله.

كما ينص المقترح على رفع القيود عن الملاحة في مضيق هرمز مقابل فرض تعرفة تبلغ مليوني دولار لكل سفينة تُقسَّم بين إيران وسلطنة عُمان، على أن تستخدم طهران حصتها من الرسوم في إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة من الهجمات.