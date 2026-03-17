قاليباف: لم يعد بإمكان العدو تدمير منشآت إيران العسكرية

شفق نيوز- طهران

أكد رئيس مجلس الشورى الإيرانى محمد باقر قاليباف، يوم الثلاثاء، أن بلاده قد طورت منظومتها العسكرية بعد حرب الـ12 يوما، ولم يعد بإمكان "العدو" استهدافها وتدميرها.

وقال قاليباف، إن "الاعتقاد بإمكانية تدمير المنشآت الإيرانية عبر القاذفات أمر خاطئ"، مؤكداً أن "تصميم المنظومات العسكرية الإيرانية شهد تغييرات جذرية".

وأضاف أن "منصات الإطلاق وأنظمتها تم تحديثها بعد حرب الـ12 يوماً، بحيث لم يعد بالإمكان استهدافها بسهولة"، مشيراً إلى أن "الإجراءات الأخيرة جاءت استناداً إلى خبرات الحروب السابقة".

وأكد قاليباف، أن "إيران تمتلك مخزونات كافية من الصواريخ والطائرات المسيرة"، لافتاً إلى أن "تطوير هذه التكنولوجيا محلياً يمنح طهران القدرة على إنتاجها بسرعة أكبر وبتكلفة أقل مقارنة بالصواريخ الاعتراضية لدى خصومها".

وشدد على أن "أي وقف لإطلاق النار مستقبلاً يجب أن يتضمن ضمانات حقيقية تحول دون تجدد الحرب مرة أخرى".

وفي السياق ذاته، اكد المتحدث باسم الجيش الايراني العميد محمد اكرمي نيا، أن “القوات المسلحة الإيرانية تتصرف بطريقة لا تسمح للعدو بمهاجمة إيران مرة أخرى بعد انتهاء الحرب".

وتشهد إيران حرباً مع الولايات المتحدة وإسرائيل منذ ثمانية عشر يوماً أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وقادة في القوات المسلحة، فضلاً عن تعرض العديد من المواقع العسكرية للاستهداف وآخرها استهداف مبنى تابع لقوات الباسيج في منطقة نارمك بالعاصمة طهران.