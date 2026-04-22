قاليباف: فتح هرمز أمر مستحيل في ظل استمرار الحصار

شفق نيوز- طهران

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، يوم الأربعاء، أن أميركا لم تحقق أهدافها بالحرب، ولن تحققها بالترهيب، مشيراً إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز بانتهاك صارخ لوقف إطلاق النار أمر غير وارد.

كتب رئيس البرلمان على حسابه في منصة إكس، إن "وقف إطلاق النار الكامل منطقيٌّ عندما لا يُنتهك بحصار بحري واحتجاز الاقتصاد العالمي كرهائن، وعندما يتوقف التحريض الصهيوني على الحرب على جميع الجبهات".

وتابع قاليباف: "لا يمكن إعادة فتح مضيق هرمز بانتهاك صارخ لوقف إطلاق النار"، مبيناً أن "الأميركان لم يحققوا أهدافهم بالعدوان العسكري، ولن يحققوها بالترهيب أيضًا، والسبيل الوحيد هو قبول حقوق الشعب الإيراني".

يشار إلى أن عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام، قد أكد اليوم الأربعاء، توسيع الحصار المفروض على إيران، وذلك بعد اتصال مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب متوقعا أن يصبح الحصار "عالميًّا قريبًا".

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كان قد أعلن، يوم أمس الثلاثاء، تمديد وقف ‏إطلاق النار مع إيران إلى حين تقديم اقتراح من قبل طهران.‏