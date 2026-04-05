قاليباف ردا على ترمب: "الجحيم" سيطال العائلات الأميركية

شفق نيوز- طهران

رد رئيس البرلمان الإيراني، محمد قاليباف، يوم الأحد على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأن "الجحيم" سيطال كل عائلة أميركية.

وقال قاليباف في منشور على منصة إكس، ردا على تهديدات ترمب: إن "تحركاتكم العبثية ستحوّل أميركا إلى جحيم حقيقي لكل عائلة أميركية، وستُشعل منطقتنا بأكملها بسبب إصراركم على طاعة أوامر نتنياهو".

وأضاف "لا تتوهموا، لن تحققوا شيئًا بجرائم الحرب، والحل الحقيقي الوحيد هو احترام حقوق الشعب الإيراني وإنهاء هذه اللعبة الخطيرة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترمب عبر منصة تروث سوشيال: "يوم الثلاثاء سيكون يوم محطات الطاقة، ويوم الجسور، كل ذلك في يوم واحد في إيران، ولن يكون هناك شيء مثله".

وتابع: "افتحوا المضيق (مضيق هرمز) اللعين، وإلا فستعيشون في الجحيم".