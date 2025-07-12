قاليباف: "بوم بوم تل أبيب" رمز لانتصار ايران

شفق نيوز- طهران

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف، يوم السبت، إن "نواة الجمهورية الإسلامية الصلبة اليوم هي 90 مليون نسمة"، مشيراً إلى أن الوحدة الوطنية تُعدّ من أهم مكاسب الحرب، وذلك في إشارة إلى حرب الـ 12 يوما مع اسرائيل.

وأضاف قاليباف، في حوار صحفي بثته وكالة "تسنيم" للأنباء، أن أغنية "بوم بوم تل أبيب"، التي أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت "رمز الدبلوماسية العامة للشعب الإيراني"، لافتاً إلى أنها حققت مليار مشاهدة، معتبراً ذلك "انتصاراً في حرب الروايات".

وأكد رئيس البرلمان الإيراني أن المراجع الشيعية وعلماء أهل السنة دعموا موقف إيران، مشبهاً هذا الدعم الجماعي بـ"فتوى تحريم التبغ" الشهيرة، التي تُعدّ منعطفاً بارزاً في التاريخ السياسي والديني للمنطقة.

وأثارت أغنية جديدة بعنوان "بوم بوم تل أبيب" ضجة مدوية على مواقع التواصل الاجتماعي، بإيقاعها السريع ولقطات الصواريخ الإيرانية وهي تسقط على اسرائيل.

ونشر لوكاس غيج، الذي يعرّف عن نفسه بأنه "جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية وكاتب وناشط"، الأغنية عبر حسابه في منصة "إكس"، قائلاً إنه هو من كتب كلماتها.