قاليباف: استمرار التصعيد قد يوقف بيع وانتاج النفط بالكامل

شفق نيوز- طهران

حذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، يوم الأحد، من تداعيات استمرار الحرب في المنطقة، مؤكدا أن استمرارها بهذا الشكل قد يؤدي إلى توقف بيع النفط وتعطل قدرات إنتاجه.

وقال قاليباف، إن "استمرار التصعيد سيجعل من الصعب على إيران بيع نفطها أو حتى الحفاظ على مستوى الإنتاج، في ظل اتساع رقعة المواجهة".

وأضاف أن "الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان يؤكد سابقاً أن أسعار النفط لن ترتفع كثيراً، إلا أنه بدأ يتحدث عن إجراء تعديلات بعد الارتفاع الذي شهدته الأسواق".

واتهم قاليباف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"إشعال التوتر في المنطقة"، معتبراً أن "ما يجري لا يهدد مصالح الولايات المتحدة فحسب، بل يضر أيضاً بمصالح دول المنطقة والعالم بأسره".

وكان عضو في لجنة الطاقة بالبرلمان الايراني، توقع أمس السبت، أن تشهد أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً مع استمرار الحرب، مؤكداً أن سعر البرميل الواحد سيرتفع إلى ما بين 150 و200 دولار في الأيام القادمة.

فيما أفادت وكالة Bloomberg، نقلاً عن بيانات تتبع السفن، بأن الناقلات النفطية العملاقة الوحيدة التي ما تزال تعبر مضيق هرمز هي سفن مرتبطة بإيران، في وقت تتجنب فيه معظم شركات الشحن العالمية المرور عبر الممر المائي الحيوي.