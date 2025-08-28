قاليباف: استعدوا للحرب

شفق نيوز- طهران

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران، محمد باقر قاليباف، إن احتمال اندلاع حرب قائم، داعيًا المسؤولين في البلاد إلى الاستعداد لذلك عبر تقوية الجبهة الداخلية.

وجاءت تصريحات قاليباف خلال كلمته اليوم الخميس بطهران، حيث شدد على أن فهم طبيعة المرحلة والمكان والظرف الدولي أمر أساسي، معتبرًا أن إيران تواجه اليوم الولايات المتحدة وإسرائيل وحلف الناتو، إضافة إلى إمكانيات بعض دول المنطقة.

وقال إن "ترامب خلال ولايته الأولى وحّد منظومات الدفاع الجوي في المنطقة ضدنا، واليوم كل هذه القدرات مصطفة في مواجهة صواريخنا".

وأضاف أن النظام الإسرائيلي "لم يكن يومًا تحت هذا الحجم من الضغط كما هو اليوم"، واصفًا إياه بـ"النازية الجديدة في القرن الحادي والعشرين".

وفي إشارة إلى جولات القتال الأخيرة أوضح قاليباف أن إيران لم تُفاجأ بموعد الهجوم، لكنها واجهت "أساليب قذرة" شملت الاغتيالات.

وأكد أن المرشد الأعلى علي خامنئي كان حاضرًا بشكل مباشر في غرفة العمليات كما حدث خلال الحرب مع العراق.

وأشار قاليباف إلى أن "احتمال تجدد الحرب قائم"، وأن "المؤمن الثوري يجب أن يكون دائمًا على أتم الجهوزية للدفاع".

وتابع: "جزء من هذه القوة بيدنا نحن المسؤولين في الحكومة، البرلمان، القضاء، والقوات المسلحة، خاصة في ملفي المعيشة والسكن، حيث لم نقدّم حتى الآن الأداء المطلوب".