قالبياف يرهن بدء مفاوضات إسلام آباد بتحقق "شرطين"

شفق نيوز- طهران

رهن رئيس البرلمان الإيراني، محمد قاليباف، يوم الجمعة، بدء المفاوضات مع واشنطن بتحقق بندين من بنود الهدنة.

وقال قالبياف في منشور له على منصة "إكس"، إن "هناك ضرورة لتحقق بندين من اتفاق الهدنة قبل بدء المفاوضات، حيث لم يتم تنفيذ بندين من البنود المتفق عليها حتى الآن".

وأضاف أن "البندين هما وقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة قبل بدء المفاوضات"، مبينا "يجب إنجاز هذين البندين قبل بدء المفاوضات".

ومن المفترض أن تبدأ الولايات المتحدة وإيران مفاوضات "مباشرة" بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، يوم غد السبت، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وغادر نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، اليوم الجمعة، العاصمة واشنطن متوجهًا إلى مدينة إسلام آباد بباكستان، لرئاسة وفد بلاده في جولة مفاوضات حاسمة مع الجانب الإيراني.

وفي تصريحات أدلى بها قبيل مغادرته أوردتها "أسوشيتد برس"، أكد فانس أن ترمب قدم للفريق التفاوضي توجيهات واضحة للغاية بشأن المسار المطلوب في إسلام آباد.

وأسهمت باكستان في التوصل إلى هدنة لأسبوعين أعلنتها واشنطن وطهران فجر الأربعاء الماضي، تمهيداً لاتفاق ينهي الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.