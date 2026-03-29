قاعدة "قسرك" في سوريا بعد استهدافها بمسيرات من العراق (صور)

شفق نيوز- دمشق

رصد مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، يوم الأحد، اثار انفجار مسيرات بالقرب من قاعدة قسرك شمال مدينة الحسكة.

وبحسب المراسل، فإن الاستهداف ألحق اضراراً بموقع لتخزين الحبوب بالقرب من القاعدة الأميركية الوحيدة المتبقية في البلاد.

وتعرضت قاعدة قسرك، فجر الأحد، لهجوم بطائرات مسيرة أطلقت من العراق، بحسب بيان للجيش السوري.

وأظهرت الصور بقايا وشظايا خلفتها المسيرات، في محيط المنطقة وفوق موقع لتخزين الحبوب ما تسبب باندلاع حرائق سيطرت عليها قوات الإطفاء صباح اليوم.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "أكثر من ستة مسيرات هاجمت القاعدة تم تفجير 4 منها، فيما سقطت بعضها في محيط القاعدة وبالقرب من مهبط الطائرات العسكرية داخل القاعدة".

وأشار المصدر إلى إن "الأضرار اقتصرت في القاعدة ومحيطها على الجانب المادي فيما لم يصب أي شخص جراء الهجوم".

وأدان معاون وزير الدفاع السوري سمير أوسو (سيبان حمو)، الأحد، الهجوم الذي تعرضت له قاعدة قسرك الأميركية الواقعة بشمال شرق سوريا.

وقال أوسو على حسابه بمنصة "إكس" أنه "ندين بأشد العبارات الهجوم الثاني الذي يستهدف المنطقة الشرقية لسوريا".

وأضاف أنه "في بداية هذا اليوم تعرضت قاعدة قسرك الأميركية الواقعة على أراضينا لهجوم عبر أربع مسيرات أُطلقت من الأراضي العراقية" مؤكداً إنه "تم إسقاط المسيرات دون خسائر".

وحمل معاون وزير الدفاع السوري العراق "المسؤولية" ودعا "لمنع تكرار الهجمات التي تهدد استقرارنا".

وقبل أيام تعرضت قاعدة خراب الجير بريف رميلان قرب الحدود العراقية لهجوم صاروخي اطلق من منطقة ربيعة داخل الحدود العراقية تسبب بوقوع اصابات بين عناصر الجيش السوري المتمركزين في القاعدة.