قادمة من كوردستان.. تعزيزات جديدة للتحالف الدولي تدخل الحسكة السورية

شفق نيوز- دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، بدخول تعزيزات جديدة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى مناطق شمال وشرق سوريا، قادمة من إقليم كوردستان.

وكشف المرصد أن الرتل عبر معبر الوليد الحدودي وتوجه مباشرة نحو قاعدة التحالف الدولي في ريف الحسكة، وكان يضم 20 شاحنة تحمل صهاريج وقود، وصناديق مغلقة مغطاة بأقمشة سوداء، ومواد لوجستية.

وتأتي التحركات - بحسب المرصد - ضمن سلسلة من التعزيزات التي تدخلها القوات الأمريكية بشكل دوري إلى قواعدها في مناطق شمال وشرق سوريا، في إطار دعم وجودها العسكري في المنطقة.

وقال المرصد: "قبل يومين وصلت دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية واللوجستية إلى القاعدة الأمريكية في خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة، في خطوة تعكس استمرار التحركات العسكرية الأمريكية في المنطقة".

ووفقاً لمعلوماته، فإن نحو 40 شاحنة محمّلة بمعدات عسكرية ولوجستية دخلت عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كوردستان، حيث توجّهت مباشرة نحو القاعدة الأمريكية في خراب الجير.