قادة العالم يساندون غزة أمام جمعية الأمم المتحدة

شفق نيوز- نيويورك

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، عن عدم رضاه عن ما يحدث في قطاع غزة، مبيّناً أن لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني أو التدمير الممنهج لمقدرات حياته.

وقال غوتيريش، في كلمته خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وتابعتها شفق نيوز، إن "لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني أو التدمير الممنهج لمقدرات حياته"، مشيراً إلى أن الأهوال في غزة تقترب من عامها الثالث، فيما تجاوز نطاق الموت والدمار أي صراع آخر".

وأضاف ان "المجاعة أعلنت في غزة على الرغم من صدور تدابير من محكمة العدل الدولية، ويتوجب تنفيذ هذه التدابير فوراً"، داعياً المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته".

وأوضح أن "العالم اختار الأمم المتحدة ليحل التعاون بدلاً من الفوضى، والسلام بدلاً من الصراع"، مؤكداً أن "الأمم المتحدة تمثل بوصلة أخلاقية وقوة لحفظ السلام وحراسة القانون الدولي".

وأشار الأمين العام إلى أنه "بعد ثمانية عقود على إنشاء الأمم المتحدة، نواجه أزمات تشبه تلك التي أحاطت بفترة تأسيس المنظمة، حيث تنهار ركائز السلام والتقدم تحت وطأة الإفلات من العقاب، ويُستخدم الجوع كسلاح، وتتعرض الدول ذات السيادة للغزو".

من جانبه، شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة وقف الإبادة الجماعية في غزة ومحاسبة من وصفهم بطاقم الإبادة، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته.

وقال أردوغان في كلمته أمام الجمعية العام للأمم المتحدة، إن "الشعب الفلسطيني يتعرض للإبادة بينما يقف العالم متفرجاً أمام مشاهد الأطفال وهم يذبحون هناك"، مشيرا إلى أن "قطاع غزة لم يعد صالحاً لعيش الإنسان ولا الحيوان ولا النبات".

وعرض الرئيس التركي صوراً لأطفال غزة، مشيراً إلى أنهم "يعانون من المجاعة من دون أن يتحرّك أحد لإنقاذهم".

بدوره قال العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، خلال كلمة له أمام الجمعية، إن "السلام لن يتحقق إلا عندما يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنباً إلى جنب".

وانتقد العاهل الأردني "قسوة العدوان الإسرائيلي على غزة والتي لا تزال مستمرة بلا توقف على الرغم من مرور عامين عليها"، محذراً من "استمرار الانتهاكات في مدينة القدس أيضاً".

على صعيد آخر أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في كلمته خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن ما يجري في قطاع غزة يمثل "إبادة جماعية لا يمكن تبريرها"، محذراً من أن "الشعب الفلسطيني يتعرض لخطر الاختفاء وبقاؤه بوجود دولته المستقلة".

وقال دا سيلفا، في كلمته إن "الشعب الفلسطيني يواجه خطر الاختفاء، ولن يتمكن من البقاء إلا في إطار دولته المستقلة"، مشدداً على أن "عشرات الآلاف من الأطفال والنساء دُفنوا في غزة، ومعهم دُفن القانون الدولي وأسطورة الأخلاق الغربية".

وأضاف ان "الجوع يُستخدم سلاحاً ضد الفلسطينيين، فيما يستمر تهجيرهم من منازلهم".

وعبّر الرئيس البرازيلي عن أسفه لأن "الدولة المضيفة منعت الرئيس محمود عباس من الجلوس في مقعد فلسطين بهذا الاجتماع".