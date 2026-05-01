في أول تعليق إيراني.. عراقجي يهنئ الزيدي ويصفه بـ"أخي"

رحب وزير الخارجية الإيراني، يوم الجمعة، بتكليف علي فالح الزيدي، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، واصفا إياه بـ"أخي".

وقال عراقجي، في تغريدة على موقع إكس تابعتها وكالة شفق نيوز: "ارحّب باختيار الإطار التنسيقي لتسمية رئيس مجلس الوزراء، واهنّئ أخي علي فالح الزيدي بتكليفه، متمنّيًا له التوفيق في تشكيل الحكومة وخدمة الشعب العراقي".

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد هنأ يوم أمس الخميس، علي فالح الزيدي، بمناسبة تكليفه رسمياً لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، موجهاً له دعوة رسمية لزيارة واشنطن بعد تشكيل الحكومة.

وجاء اتصال ترمب بالزيدي بعد نحو ساعة من مكالمة مشابهة تلقاها رئيس الوزراء المكلف من المبعوث الأميركي توم باراك، حيث قدم التهنئة له أيضاً بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، كما بحث معه سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وهنأت عدة دول بينها سوريا والإمارات وقطر وتركيا وإسبانيا والأردن وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبعثة الأمم المتحدة، علي الزيدي على تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق، معربين عن تمنياتهم بأن يتوفق بتشكيل حكومته وأن يكون ذلك وسيلة خير للشعب العراقي.

وكانت قوى الإطار التنسيقي الشيعية الحاكمة في العراق قد أعلنت، الاثنين الماضي، ترشيح علي الزيدي لرئاسة مجلس الوزراء، عقب تنازل محمد شياع السوداني ونوري المالكي عن خوض السباق على المنصب.