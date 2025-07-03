في أوسلو.. ويتكوف يخطط للقاء عراقجي لاستئناف المفاوضات النووية

شفق نيوز – ترجمة خاصة

أفاد موقع "اكسيوس"، بأن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، يخطط للقاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في أوسلو الأسبوع المقبل لاستئناف المحادثات النووية.

وقالت مصادر للموقع، في خبر نشره وترجمته وكالة شفق نيوز، بأنه لم يُحدد موعد نهائي بعد، ولم يُؤكّد أيٌّ من البلدين علنًا عقد الاجتماع، ولكن في حال انعقاده، فسيكون أول محادثات مباشرة منذ أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربة عسكرية غير مسبوقة على المنشآت النووية الإيرانية الشهر الماضي.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لأكسيوس: "ليس لدينا أي إعلانات سفر في هذا الوقت"، كما رفضت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة التعليق.

يشار إلى أن ويتكوف وعراقجي، كانا على اتصال مباشر أثناء وبعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، والتي انتهت بوقف إطلاق النار بوساطة الولايات المتحدة، وفقًا للمصادر.

وبحسب خبر الموقع "ستكون القضية الرئيسية في أي محادثات مستقبلية هي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجة عالية، والذي يشمل 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%".

ويقول مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن المواد "مغلقة حاليا عن العالم الخارجي" داخل المواقع النووية الثلاثة التي تعرضت للهجوم خلال الضربات المشتركة، وأن إيران غير قادرة على الوصول إلى المخزون في الوقت الحالي بسبب الأضرار الناجمة عن الضربات، ولكن من الممكن استعادته بمجرد إزالة الأنقاض.

وأعلنت إيران في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها بدأت تنفيذ قانون جديد أقره البرلمان يقضي بتعليق كل أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكتب عراقجي يوم الخميس أن إيران تظل ملتزمة بمعاهدة منع الانتشار النووي واتفاقية الضمانات الخاصة بها.