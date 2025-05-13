في قصر اليمامة.. بن سلمان وترامب يوقعان مذكرات تفاهم أمنية واقتصادية وتكنولوجية

شفق نيوز/ وقع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، على وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية ومذكرات تفاهم أمنية واقتصادية وتكنولوجية بين البلدين.

أفادت بذلك وسائل إعلام سعودية، مشيرة إلى توقيع عدة مذكرات تفاهم بين السعودية وأمريكا شملت مجالات الأمن والطاقة والفضاء والصحة والتكنولوجيا والتعدين والبحوث الطبية وأخرى، دون الإفصاح حتى اللحظة عن القيمة المالية أو مضمون الوثيقة الموقعة.

وكان ترامب وصل بوقت سابق اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية، فيما رافقت الطائرة الرئاسية الأمريكية مقاتلات "أف 15" سعودية.

كما رافق الضيف الأمريكي وفد كبير ضم العديد من وزراء الحكومة وكبار المسؤولين.

إلى ذلك، وصف الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحافي أمس، زيارته اليوم إلى السعودية وبعدئذ الإمارات وقطر، بأنها زيارة تاريخية.

كما رحب مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في جلسته الأخيرة، بهذه الزيارة الرسمية لرئيس أمريكا.

وأعرب عن تطلعه بأن تسهم الزيارة في تعزيز أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية للبلدين الصديقين وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما ورؤيتهما المشتركة، وفقاً لما ذكرته "واس".

يذكر أن هذه الجولة الرسمية هي الأولى لترامب خارج الولايات المتحدة في ولايته الرئاسية الثانية.

وقبل ثماني سنوات، اختار ترامب أيضاً السعودية كوجهة لرحلته الخارجية الأولى كرئيس، تأكيداً على أهمية دور السعودية الجيوسياسي المتزايد في المنطقة، بالإضافة إلى العلاقات التجارية والتاريخية المتميزة بين الجانبين.