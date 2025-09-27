في غرفة العمليات.. آخر صورة لحسن نصر الله قبيل اغتياله

شفق نيوز- بيروت

نشر إعلام "حزب الله" اللبناني، يوم السبت، آخر صورة التقطت لأمينه العام السابق حسن نصر الله، تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لاغتياله في 27 أيلول/ سبتمبر 2024.

والتقطت الصورة داخل غرفة العمليات قبل اغتياله، وهي توثق آخر اللحظات في حياة نصر الله.

واغتيل نصر الله في غارة جوية إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت، استخدمت فيها إسرائيل قنابل خارقة للحصون قُدّر وزنها بعشرات الأطنان.