في عُمان.. أيران وأمريكا تستئنفان المفاوضات النووية الأحد المقبل

شفق نيوز/ أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، يوم الجمعة، بأن طهران وواشنطن سوف تستئنفان المفاوضات النووية مجدداً في العاصمة العُمانية مسقط يوم الأحد المقبل.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة قولها إن الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين إيران وأمريكا "تأتي في وقت ما تزال فيه التوترات قائمة بين الطرفين، وفي نفس الوقت تتصاعد الخلافات بين واشنطن وتل أبيب حول كيفية التعامل مع إيران وتطورات المنطقة"، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وكتب "أكسيوس" أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، سيتولى رئاسة الوفد الإيراني في هذه المفاوضات، في المقابل، سيترأس الممثل الخاص للبيت الأبيض، ستيف ويتكوف، الوفد الأمريكي.

وأضاف "تُعقد هذه المفاوضات في حين أن دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، التقى يوم أمس الخميس في البيت الأبيض بشكل غير علني مع ران درمر، وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي والمقرب من بنيامين نتنياهو، وتحدثا حول موضوع إيران. وفقًا لمصادر مطلعة، كان هذا اللقاء مخصصًا لمخاوف تل أبيب من النهج الدبلوماسي لترامب تجاه طهران".

وأضاف الموقع الأمريكي: "ترامب أكد خلال هذا اللقاء أنه يسعى للوصول إلى اتفاق مع إيران دون اللجوء إلى القوة العسكرية. هذا الموقف يتعارض مع رؤية نتنياهو الذي يريد دراسة الخيار العسكري".

وتابع "أكسيوس" أن "تصاعد الخلاف بين واشنطن وتل أبيب بعد أن أعلنت إدارة ترامب فجأة الأسبوع الماضي عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة أنصار الله في اليمن، في حين أن المسؤولين الإسرائيليين لم يكونوا على علم مسبق بهذا القرار. تم الإعلان عن هذا وقف إطلاق النار بعد ساعات من قيام إسرائيل باستهداف عدة موانئ ومطارات في اليمن ردًا على هجوم على مطار تل أبيب الدولي".

من جهة أخرى، تجري محادثات حول وقف إطلاق النار في غزة أيضاً في نفس الوقت. وأعلنت إسرائيل أنها حددت نهاية زيارة ترامب للمنطقة كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق في غزة، وهددت في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشن عملية واسعة لاحتلال قطاع غزة بالكامل. في هذا الإطار، يحاول ممثلو أمريكا بوساطة من قطر ومصر إقناع حماس بالإفراج عن بعض الرهائن مقابل وقف إطلاق نار مؤقت. لكن حماس لا تزال تصر على شرط إنهاء الحرب بشكل كامل للإفراج عن جميع الأسرى.

من الجدير بالذكر أن ترامب سيبدأ يوم الاثنين جولته في المنطقة بزيارة المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات.