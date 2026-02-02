في إسطنبول.. الكشف عن موعد مفاوضات طهران وواشنطن

شفق نيوز- واشنطن

كشف موقع "أكسيوس"، يوم الاثنين، أن مفاوضات إيران وأميركا ستنطلق يوم الجمعة المقبلة في إسطنبول بتركيا.

ونقل الموقع عن مصادر أفادت له، بأن مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، سيلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الجمعة في إسطنبول لمناقشة اتفاق نووي محتمل.

ويعد هذا أول اجتماع بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين منذ انهيار المفاوضات وحرب الأيام الـ12 يوما منتصف العام الماضي، ويأتي في ظل حشد عسكري أميركي ضخم في الخليج، وإصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن السبيل الوحيد لتجنب الصراع العسكري هو التوصل إلى اتفاق سريع.

ويوم الاثنين، تحدث وزيرا خارجية تركيا ومصر مجدداً مع عراقجي لمناقشة إمكانية عقد اجتماع، كما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن الرئيس مسعود بيزشكيان أمر باستئناف المفاوضات مع إدارة ترمب.

وقال عراقجي إن إيران مستعدة للدبلوماسية، مضيفا "لكن الدبلوماسية لا تتوافق مع الضغط والترهيب والقوة. ونأمل أن تتضح نتائجها قريباً".

وأشار الموقع إلى أن مطالبة إدارة ترمب بأن يشمل أي اتفاق مع إيران، نقاط البرنامج النووي الإيراني وبرنامج الصواريخ والوكلاء الإقليميين تتعارض مع الموقف الإيراني القائل بأن القضية النووية فقط هي المطروحة على الطاولة.

وسيلتقي ويتكوف أيضاً برئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الذي عاد من زيارة نادرة إلى واشنطن، كما سيتوجه ويتكوف بعد ذلك إلى أبو ظبي لإجراء محادثات ثلاثية مع روسيا وأوكرانيا يومي الأربعاء والخميس، قبل أن يتوجه من هناك إلى تركيا لإجراء محادثات مع عراقجي.