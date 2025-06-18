في رسالة غامضة.. الموساد: لا تناموا الليلة في طهران

شفق نيوز/ في تصعيد رمزي لافت وسط التوترات المتزايدة بين إيران وإسرائيل، نشر فجر الخميس، صورة تحمل شعار جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، تتوسطها عبارة باللغة الفارسية تقول: "الليلة في طهران، النوم ممنوع".

ويأتي نشر هذه الرسالة عبر صفحة الموساد على أكس بالتزامن مع تصاعد الهجمات الجوية والانفجارات في مناطق متفرقة من إيران، لا سيما العاصمة طهران،

وكانت إسرائيل قد كثّفت في الأيام الماضية ضرباتها الجوية على منشآت ومواقع إيرانية، بالمقابل تصعد طهران هجماتها الصاروخية على أهداف متعددة في تل أبيب وحيفا، وذلك مع دخول التصعيد غير المسبوق بين الطرفين يومه السابع.