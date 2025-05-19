في ذكرى رحيله الأولى.. عراقجي ينفي ضلوع إسرائيل بمصرع رئيسي: الحمد لله

شفق نيوز/ نفى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الاثنين، الاتهامات التي وُجهت لإسرائيل بالضلوع في حادثة سقوط المروحية التي أودت بحياة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، تزامناً مع الذكرى الأولى لوفاته.

وقال عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: "المعطيات الحالية لا تشير إلى أي دور خارجي ولم يكن نتيجة عمل عدائي إسرائيلي"، مضيفاً: "الحمد لله تبيّن أن ما حدث للرئيس إبراهيم رئيسي ليس من تدبير إسرائيل".

وأضاف "في تلك الأيام راودتنا أفكار من قبيل أن قتل رئيسي قد يكون نتيجة مخطط من العدو أو النظام (الإسرائيلي)، لكن تبيّن لاحقاً أن الأمر لم يكن كذلك".

وجاءت تصريحات عراقجي عشية الذكرى السنوية الأولى لمصرع رئيسي ومرافقيه من بينهم وزير الخارجية الأسبق حسين أمير عبد اللهيان، في حادثة سُجّلت كواحدة من أكثر الكوارث الجوية مأساوية في إيران الحديثة في 19 أيار/مايو 2024.

وفي 31 تموز/يوليو الماضي، ألمح محمد مهدي إسماعيلي وزير الثقافة في حكومة رئيسي إلى تورط إسرائيل في قتل رئيسي.