في خطوة لوقف الحرب.. حماس تقرر الإفراج عن جندي إسرائيلي أمريكي

شفق نيوز/ أعلنت حركة حماس، مساء اليوم الأحد، أنها ستطلق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر.

جاء ذلك عقب محادثات مباشرة بين الحركة ومسؤولين أمريكيين في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار وإدخال مساعدات إلى غزة.

وتضمن بيان لرئيس الوفد المفاوض في حماس، أنه "سوف يتم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي مزدوج الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر، ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات والإغاثة لشعبنا في قطاع غزة".

وأكد "استعداد الحركة للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة، وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى".

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قيادي بالحركة قوله، انه "تجري منذ عدة أيام محادثات مباشرة بين قيادة حماس والولايات المتحدة في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات، وتم إحراز بعض التقدم"، لافتاً الى أن "الساعات المقبلة حاسمة".

وبهذا الصدد، نقل موقع "أكسيوس" عن مصدر مطلع قوله، إن "المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، يجري محادثات مع حماس عبر قطر ومصر، ومع إسرائيل بشأن صفقة محتملة لإطلاق الرهائن في غزة، ومحادثات سلام أوسع نطاقاً".