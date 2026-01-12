في خضم التهديدات.. اتصال بين عراقجي وويتكوف

شفق نيوز- واشنطن

كشف موقع "أكسيوس"، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تواصل مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وسط تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستخدام القوة العسكرية ضد النظام الإيراني.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة، قولها إن "التواصل بدا وكأنه محاولة من جانب إيران لتهدئة التوتر مع الولايات المتحدة، أو على الأقل لكسب المزيد من الوقت قبل أن يأمر ترامب بأي إجراء لإضعاف النظام بشكل أكبر".

وبحسب مصدر مطلع، فقد ناقش عراقجي وويتكوف إمكانية عقد اجتماع في الأيام المقبلة، في حين لم تؤكد المصادر ما إذا كان الحديث قد تم عبر الهاتف أو الرسائل النصية. وامتنع البيت الأبيض ووزارة الخارجية عن التعليق.

ووفق "أكسيوس"، فإن هذا الاتصال، يعتبر أول إشارة إلى أن قناة الاتصال المباشرة بين واشنطن وطهران لا تزال مفتوحة، على الرغم من الجمود في المفاوضات النووية وتبادل التهديدات بين البلدين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد كشف أمس الأحد، أن إيران تواصلت مع الولايات المتحدة قبل يوم واحد واقترحت التفاوض على اتفاق نووي، قائلا للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "قد نلتقي بهم. يجري الترتيب لاجتماع، لكن قد نضطر إلى اتخاذ إجراء بسبب ما يحدث، قبل الاجتماع".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي للصحفيين، إن "قناة الاتصال بين وزير الخارجية عباس عراقجي والمبعوث الأميركي الخاص مفتوحة ويتم تبادل الرسائل كلما دعت الحاجة"، وفق قوله.