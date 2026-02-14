في جنيف.. جولة مباحثات جديدة بين واشنطن وطهران الأسبوع المقبل

شفق نيوز- جنيف

أفاد وكالة الصحافة الفرنسية، يوم السبت، بأن سويسرا أكدت ان جولة المفاوضات الجديدة بين إيران وأمريكا ستقعد فيها، بوساطة عُمان.

وقالت الوكالة، أن سويسرا تؤكد انعقاد مباحثات أميركية - إيرانية بضيافة عُمان في جنيف الأسبوع المقبل.

كما أكدت وسائل إعلام إيرانية، أن "المحادثات النووية ستجرى بوساطة سلطنة عُمان كما في السابق، على الرغم من أن عقدها النهائي لا يزال بحاجة إلى تأكيد رسمي".

وبين أنه "تم تحديد موعد ومكان الجولة المقبلة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة مبدئيًّا، وذلك تزامنًا مع زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة".