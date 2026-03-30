في تصريح نادر.. قاآني: تحقق الحلم والعالم أمام نظام جديد في المنطقة

شفق نيوز- طهران

دعا إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، العالم إلى "التعوّد على النظام الجديد في المنطقة".

وجاء هذا الإعلان في منشور نادر نُشر الاثنين على منصة "إكس"، منذ اندلاع الحرب الشاملة قبل نحو شهر، والتي بدأت بضربات أميركية إسرائيلية استهدفت العمق الإيراني.

وكتب قاآني، الذي يتولى إدارة عمليات الحرس الثوري خارج إيران منذ خلفه للواء قاسم سليماني عام 2020: "إن أمنية قادة المقاومة الشهداء قد تحققت، غرفة العمليات الحربية للمقاومة موحدة".

ورغم أن منصة "إكس" سرعان ما أغلقت الحساب الناشر والذي يحمل اسم المستخدم "الجنرال قاآني" (general_Qaani)، إلا أن محتوى البيان انتشر على نطاق واسع وتناقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية وأخرى مرتبطة بالنظام، مؤكدة صحة النسبة.