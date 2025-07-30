في باكو.. اجتماع سوري إسرائيلي جديد

شفق نيوز- دمشق

يتجه وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لعقد اجتماع مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، يوم غد الخميس في باكو، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة "فرانس برس".

وقال المصدر إن اللقاء سيتمحور حول "الوضع الأمني خصوصا في جنوب سوريا"، وسيعقب زيارة يجريها الشيباني لموسكو الخميس أيضًا.

والاجتماع المقرر في باكو هو الثاني بين الشيباني وديرمر بعد لقاء مماثل استضافته باريس برعاية أمريكية الأسبوع الماضي.

ويرى خبراء أن لقاء باكو المباشر بين المسؤولين السوريين والإسرائيليين يُشير إلى تحوّل في المسار التفاوضي بين الطرفين، "بعد أشهر من الكر والفر والاستنزاف، لإعادة التشبيك والربط المباشر".

ويكشف الخبراء أن اختيار باكو، الحليف الاستراتيجي لإسرائيل، ليس صدفة، بل يعكس سعياً لتجنب الضغوط الدولية والإقليمية، بينما تُظهر السلطة السورية استعداداً لتقديم تنازلات مقابل رفع العقوبات أو شرعنة وجودها.