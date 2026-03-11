في العراق والمنطقة.. حصيلة ضحايا الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

قتل مئات الاشخاص في أنحاء الشرق الأوسط منذ أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 شباط/فبراير 2026، وسرعان ما انجرت دول خليجية، تستضيف قواعد عسكرية وأفراداً أميركيين، وكذلك لبنان إلى الصراع.

وبحسب إحصائية لوكالة "رويترز" للأنباء، فإن عدد القتلى في الحرب حتى الآن ‌وفق تقارير الدول المعنية حتى اليوم الأربعاء 11 آذار/ مارس الجاري، بعد أكثر من أسبوع من بدء الحرب جاءت كما يلي:

إيران

أوردت وسائل إعلام حكومية أن ما لا يقل عن 1270 شخصاً قتلوا، من بينهم 40 طفلاً لقوا حتفهم أول أمس الاثنين في غارة استهدفت حياً سكنياً في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال سفير ايران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إن أكثر من 1300 مدني قتلوا في الحرب. ⁠ولم يتضح سبب هذا التباين. وقال الجيش الإيراني أن ما لا يقل عن 104 أشخاص قتلوا بعد أن أغرقت غواصة أميركية سفينة حربية ايرانية قبالة سواحل سريلانكا في الرابع من آذار/ مارس.

لبنان

قالت وزارة الصحة إن 594 على الأقل قتلوا في غارات إسرائيلية، فيما ذكرت منظمة الصحة العالمية أن ما لا يقل عن 84 من القتلى كانوا من الأطفال.

العراق

ذكرت الشرطة العراقية ومسؤولون في القطاع الصحي أن ما لا يقل عن 16 شخصاً لقوا حتفهم، فيما أفادت مصادر في الشرطة لوكالة رويترز بأن قيادياً في "المقاومة الإسلامية" في العراق قُتل في غارة جوية استهدفت سيارته في الخامس من آذار/مارس الجاري.

إسرائيل

ذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن 12 ‌مدنياً قتلوا، ⁠بينهم تسعة في غارة صاروخية إيرانية على بيت شيمش بالقرب من القدس في الأول من آذار/ مارس، فيما يشير مراقبون إلى أن الأعداد أكثر من المعلن.

وقال الجيش إن جنديين قتلا في جنوب لبنان، في أول خسائر بشرية في صفوف قواته منذ استئناف الأعمال القتالية مع حزب الله الأسبوع الماضي بعد أن هاجمت الجماعة إسرائيل دعماً لإيران.

الولايات المتحدة

قال الجيش الأميركي إن سبعة جنود قتلوا خلال عمليات ضد إيران.

سوريا

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن أربعة قتلوا عندما ضرب صاروخ إيراني بناية في مدينة السويداء جنوب البلاد في 28 شباط/فبراير.

الإمارات

قالت وزارة الدفاع إن ستة أشخاص قتلوا.

السعودية

قتل اثنان عندما سقطت قذيفة على منطقة سكنية في مدينة الخرج، ⁠جنوب شرقي العاصمة الرياض.

البحرين

قالت وزارة الداخلية إن شخصين لقيا حتفهما في هجومين إيرانيين منفصلين كان آخرهما في المنامة.

الكويت

قالت وزارة الصحة إن شخصين من بينهم طفل لقيا حتفهما في هجمات إيرانية على البلاد، فيما ذكر الجيش ⁠الكويتي أن ضابطين من وزارة الداخلية وجنديين من الجيش لقوا حتفهم أثناء أداء واجبهم.

سلطنة عمان

لقي شخص حتفه بعد أن أصابت قذيفة ناقلة المنتجات الكيميائية والنفطية (فيوم) التي ترفع علم جزر مارشال قبالة سواحل مسقط.