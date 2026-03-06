في الخليج وإسرائيل.. الحرس الثوري يكشف عن عمليات الساعات الماضية

شفق نيوز- طهران

كشف الحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة، تفاصيل عمليات الموجة 22 من عملية الوعد الصادق 4، وذلك في اليوم السابع من الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وذكر الحرس الثوري في "بيان رقم 23" أن "الموجة 22 شملت إطلاق وابل من صواريخ الجيل الجديد التابعة للحرس الثوري الإيراني ضد أهداف أميركية وإسرائيلية".

وأضاف، أنه "تم استهداف (قاعدة الظفرة الجوية) التابعة للأميركيين في المنطقة، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ دقيقة. في هذه العملية، بالإضافة إلى تدمير رادار الإنذار المبكر المتطور في هذه القاعدة، تم تدمير ورش صيانة وإصلاح طائرات MQ9 المسيرة المتطورة وطائرة التجسس U2 الأميركية، ولا تزال النيران مشتعلة فيها".

وتابع كما تم "استهداف (قاعدة علي سالم) التابعة للأميركيين في المنطقة بقصف مكثف بصواريخ كروز وباليستية، أسفر عن تدمير رادار الإنذار المبكر المتطور في القاعدة ومرافقها، بالإضافة إلى خزانات وقود الطائرات الأميركية، ومدرجي الهبوط في هذه القاعدة".

وأشار إلى أنه "في الليلة الماضية واليوم، تم دمير منشآت الرادار والمراقبة الجوية ومحطات الأقمار الصناعية ومستودعات الوقود في (قاعدة العديد الجوية) التابعة للأميركيين، وذلك باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ كروز وباليستية في موجتين من الهجمات المشتركة".

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

وترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أميركية" في دول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضراراً بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.