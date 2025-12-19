فيضانات جنوب إيران.. ارتفاع عدد القتلى إلى 7 وإغاثة 23 ألف مواطن

شفق نيوز- طهران

أفادت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية، يوم الجمعة، بأن حصيلة ضحايا الفيضانات جنوب إيران ارتفعت إلى 7 قتلى، فيما تم تقديم خدمات الدعم والإغاثة لأكثر من 23 ألف مواطن متضرر من الثلوج والعواصف الثلجية والفيضانات، وخاصة في جنوب البلاد.

ونقل الموقع الإلكتروني لجمعية الهلال الأحمر، في بيانها السادس بشأن عمليات الإغاثة والإنقاذ التي جرت إثر الفيضانات الأخيرة، انه جاء في البيان: "بالإضافة إلى أحد كوادر الإغاثة في جمعية الهلال الأحمر الذي استشهد أثناء تقديمه الإغاثة لمنكوبي الفيضانات بمدينة جهرم في محافظة فارس جنوب البلاد، فقد 6 مواطنين آخرين أرواحهم في مناطق مختلفة جراء فيضانات الأيام القليلة الماضية".

وأضاف التقرير: "منذ بدء جهود الإغاثة في أعقاب الفيضانات التي اجتاحت مناطق في البلاد، منذ يوم الاثنين لغاية مساء اليوم الجمعة، تم في 24 محافظة، تقديم خدمات الإغاثة والدعم لـ23 ألفاً و638 متضرراً، وتوفير مأوى طارئ لـ2207 أشخاص. كما تم، بفضل جهود فرق الإنقاذ، نقل 188 مواطناً إلى مناطق آمنة، و16 شخصاً إلى مراكز طبية، وإنقاذ 4 أشخاص من الفيضانات في محافظة فارس عبر عمليات الإنقاذ الفنية".

وبناءً على ذلك، وخلال هذه الفترة، تم إنقاذ 934 مركبة من الثلوج والعواصف الثلجية والفيضانات، وتلقى 5823 شخصًا مواد غذائية، بينما تلقى 16 ألفاً و441 متضررًا موادًا معيشية. إضافةً إلى ذلك، وبفضل جهود فرق الإنقاذ، تم إخلاء 358 منزلًا من مياه الأمطار.

وتابع التقرير: "نظرًا لتمديد حالة الإنذار الأحمر في جنوب البلاد، فإن فرق عمليات الهلال الأحمر هي الآن في حالة تأهب قصوى، ويُنصح المواطنون بشدة باتخاذ تدابير السلامة لحماية أرواحهم من خلال تجنب السفر غير الضروري في هذه المناطق، ومتابعة تحذيرات الطقس وفرق الإنقاذ".

وأكدت جمعية الهلال الأحمر، على جاهزية فرق الإنقاذ في جميع أنحاء البلاد بنسبة 100%، لا سيما مع وصول الموجة الثالثة من الأمطار، وطلبت من المواطنين الإبلاغ عن أي حوادث أو حالات طارئة تستدعي عمليات الإغاثة وإنقاذ.