فيضانات اليمن تخلف 135 ضحية وتضر 47 ألف أسرة

شفق نيوز- صنعاء

أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر (IFRC)، يوم الخميس، مقتل وإصابة 135 شخصاً وتضرر 47 ألف أسرة جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت عدة محافظات في اليمن مؤخراً.

وقال الاتحاد الدولي في تقرير: "بين منتصف وأواخر آب/ أغسطس 2025، شهدت أجزاء كبيرة من اليمن هطول أمطار غزيرة وفيضانات واسعة النطاق وانهيارات أرضية وعواصف، أودت بحياة 62 شخصاً وإصابة 73 آخرين، فيما لا يزال 4 في عداد المفقودين".

وأضاف أن ما مجموعه 47,050 أسرة تتكون من نحو 329,350 شخصاً تضرروا من الفيضانات، و"تم الإبلاغ عن آثار إنسانية كبيرة في الحديدة وحجة ولحج وتعز وأبين وعدن وحضرموت وذمار وإب والضالع وعمران والجوف وشبوة وريمة وصعدة ومدينة صنعاء ومحافظة صنعاء".

وأشار إلى أن ما نسبته 58% من إجمالي المتضررين، كانوا من النازحين داخلياً، حيث تأثرت 27,332 أسرة (191,324 شخصاً)، وهو ما يجعلهم الفئة الأكثر تضرراً من هذه الكارثة المناخية التي ضربت البلاد، بسبب نقاط الضعف القائمة مسبقاً، والوصول المحدود إلى المأوى والصرف الصحي.

وأوضح التقرير أن الفيضانات ألحقت أضراراً جسيمة بالمنازل والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الجسور، والطرق، والمستشفيات، وملاجئ النازحين، والأراضي الزراعية، والخدمات العامة، "ولا تزال العديد من المديريات غير قابلة للوصول بسبب الطرق المسدودة، بينما يتزايد النزوح في المناطق المنخفضة ومخيمات النازحين".