فيديو.. الأردن يعترض مسيّرة "إيرانية"

شفق نيوز/ تداول ناشطون أردنيون يوم السبت الجمعة مقطع فيديو يوثّق لحظة أسقط فيها سلاح الجو الملكي طائرة مسيّرة يعتقد أنها إيرانية، اخترقت الأجواء قرب مدينة العقبة الساحلية، في حادثة تأتي بالتزامن مع تصاعد المواجهة بين إسرائيل وإيران.

وكان مصدر عسكري اردني افاد بأن مقاتلات وأنظمة دفاع جوي أردنية اعترضت، صباح الجمعة، "عدداً من الصواريخ والطائرات المُسيّرة" التي دخلت المجال الجوي للمملكة، موضحاً أن العملية نُفِّذت "منعاً لاحتمال سقوطها فوق مناطق مأهولة" وأن القوات تعمل "وفق أعلى درجات الجاهزية لحماية سماء المملكة وسلامة المواطنين".

وفي إجراء احترازي، أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني إغلاق أجواء المملكة مؤقتاً وتعليق كل الرحلات القادمة والمغادرة والعابرة، قبل أن تعيد فتحها تدريجياً عند الساعة 7:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، مع التأكيد على استمرار تقييم المخاطر تبعاً للتطورات الإقليمية.

في تصعيد هو الأوسع منذ عقود، شنت إسرائيل فجر الجمعة سلسلة ضربات جوية واسعة استهدفت منشآت نووية وعسكرية داخل إيران، أسفرت عن مقتل قيادات بارزة في الحرس الثوري وعلماء في البرنامج النووي. وردت طهران بهجوم كبير شمل مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة على عدة مراحل استهدفت العمق الإسرائيلي، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى في تل أبيب ومناطق أخرى.

وفي خضم التصعيد، أغلقت دول مجاورة كمثل العراق والأردن ولبنان وسوريا مجالها الجوي، بينما هددت طهران بتوسيع الرد ليشمل قواعد أميركية وبريطانية وفرنسية في المنطقة إذا استمر الدعم لإسرائيل.