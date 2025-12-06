فيدان عن نزع سلاح "حماس": لا يعد أولوية حالياً

شفق نيوز- أنقرة

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم السبت، أن نزع سلاح حركة "حماس"، لا يعد أولوية في المرحلة الحالية من العملية السياسية في غزة.

وقال فيدان، خلال منتدى الدوحة 2025، إن "الخطوة الأولى لا يمكن أن تكون نزع السلاح، بل علينا أن نكون واقعيين ونضع الأمور في نصابها الصحيح".

وأضاف أن أنقرة تواصل بذل كل ما في وسعها لضمان تنفيذ خطة السلام في غزة في أسرع وقت ممكن، وإنهاء المأساة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وأشار إلى وجود جهود كبيرة، لا سيما في المجالين الإنساني والدبلوماسي، لوقف الحرب وتنفيذ خطة السلام، مؤكداً استمرار التنسيق مع الشركاء في المنطقة، إلى جانب الولايات المتحدة وأوروبا، لضمان تطبيق الاتفاق ودفعه قدما.